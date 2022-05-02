Украинцев ждут новые выплаты из-за войны: МККК сообщил, какие категории получат помощь

Российская Федерация уже больше 2-х месяцев обстреливает украинские города и села, в связи с чем многие люди были вынуждены бежать из своих мест проживания в другие города и страны. Впрочем, международное сообщество не забывает о нуждающихся, поэтому и решило соответствующим образом помочь.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Как заявили в Красном Кресте, денежная помощь ждет тех украинцев, которые пострадали из-за военных действий. Более того, эксперты сообщают, что будет выделено целых 2,4 миллиарда гривен. Однако категории, которым будут выделятся средства, будут вынесены в соответствующем документе временем позже.

Но сейчас известно, что выбирать МККК будет среди зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, а также лиц, которые подали заявки на получение соцпомощи посредством сайта «еДопомога».

В конце было сказано, что международное сообщество планируют предоставлять единовременную выплату в размере 2500 гривен. Более того, никуда за помощью обращаться даже не нужно. Получатели будут сами определены, но для этого они должны находиться в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах. То же самое касается платформы «еДопомога».

Напомним, Арестович рассказал, почему Украине выгодна всеобщая мобилизация в рф.