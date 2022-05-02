Из космоса был получен странный сигнал: ученые раскрыли, что это может означать

Эксперты в области астрономии из Австралийского национального университета решили изучить еще до недавнего времени загадку, которую поставила жителям Земли Вселенная. Впрочем, все конспирологические теории были отвергнуты, а на ситуацию посмотрели исключительно с точки зрения науки.

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Об этой информации сообщило издание «Фокус.UA», передает «УРА-Информ».

Еще в 2009 году астрономы по всему миру обнаружили достаточно странный сигнал. Его посчитали признаком наличия темной материи в космосе. Однако до недавнего времени так и не было выяснено, от какого объекта исходит такое излучение.

Разобраться в вопросе решили специалисты из Австралии. Они сообщили, что этот сигнал далеко не является признаком темной материи, как считалось ранее.

«Безусловно, наши исследования не отвергают тот факт, что подобный сигнал имел место быть. Впрочем, нами были найдена его первопричина. Речь идет о потенциальном источнике гамма-излучения. Оно исходит от вращающихся нейтронных звезд. Они представляют из себя довольно плотные остатки определенного вида звезд. При этом такие тела куда массивнее нашего Солнца. Так же мы считаем, что источник данного сигнала – это миллисекундные пульсары. Они являются своего рода нейтронными звездами, скорость вращения которых достигает примерно 100 раз в секунду», – заключил один из ведущих специалистов.

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