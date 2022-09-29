Экономика

В Украине цена еще на один продукт резко изменилось: эксперты выяснили, что случилось

Ирина

В последнее время в Украине значительно подорожали сало с мясом. В прошлом году сало увеличилось в стоимости на 26 процентов, и эксперты не спешат успокаивать общество, называя приемлемую цену на продукт в будущем.

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Об этой информации сообщили в Today, передает «УРА-Информ».

В августе украинцы имели возможность приобрести килограмм сала по 210 гривен. Однако на сегодняшний день продукт достигает цены 218 грн/кг. Это значит, что за столь короткое время цена выросла на 8 грн. Если сравнивать цены в супермаркетах на 26 сентября, то они такие: Новус – 199 грн/кг, Ашан – 229,9 грн/кг и Метро – 224,9 грн/кг.

Сэкономить представляется возможным только при возможности приобретения местных продуктов. Сало можно найти у таких людей по цене от 180 грн/кг.

Цена на сало летит вверх 4-й месяц подряд. Последний раз цена падала в мае, потом только росла. Более того, по некоторым прогнозам экономических экспертов, в ближайшее время не стоит ожидать падения цен. При этом тенденция роста, вероятно, сохранится.

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