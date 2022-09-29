Ученые показали, как выглядели люди больше 30 000 лет назад: специалисты создали снимок

140 лет назад археологи обнаружили человеческий череп в одной из пещерных гробниц на территории нынешней Чехии. Затем исследователи определили, что этот человек, чей пол был идентифицирован как мужской, жил 31 000 лет назад в палеолите, первом периоде каменного века. Однако новое исследование показало, что череп принадлежит женщине и, возможно, жила она гораздо раньше.
Данная информация представлена ресурсом Live Science, передает «УРА-Информ».
Новое исследование ученых показало, что череп, обнаруженный в конце 19 века, принадлежит не мужчине, а 17-летней девушке, жившей между 43 000 и 26 000 лет назад. Точный возраст пока не установлен. А главное, эта девушка считается одним из древнейших обнаруженных представителей Homo sapiens, останки которого были найдены в Европе.
Два бразильских ученых и чешский исследователь реконструировали лицо женщины каменного века, жившей тысячу лет назад, на основе данных предыдущих исследований.
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Мнение экспертов
«Мы рассмотрели некоторые из недавних исследований, которые показали, что череп принадлежал девочке». К такому выводу ученые пришли, сравнив похожие черепа, найденные в одной местности. Затем мы использовали компьютерную томографию, чтобы воссоздать лицо человека. из верхнего палеолита», — говорит Сисеро Мораес, бразильский художник-график.
На черепе отсутствовала нижняя челюсть, но ученые использовали изображения челюстей современных людей различных рас и данные томографии человеческих черепов каменного века, чтобы создать точное изображение древней женщины.
«Очевидно, что наш образ не идеален, возможно, у этой женщины были немного другие черты лица, но в целом она выглядела так во время нашей реконструкции». Это лицо должно быть хотя бы похоже на то, с которым она жила десятилетиями», — говорит Мораес.
Итоги
По словам ученых, это их субъективный взгляд на внешность женщины, но они постарались сделать ее черты максимально «злыми». Это в полной мере относится ко всем элементам получаемого изображения.
«Когда речь идет о первой находке человеческих останков, такие случаи есть. Например, в Бразилии нашли останки пожилого мужчины, которого изначально считали женщиной, но позже он оказался мужчиной», – уточнил Мораес.
Напомним, ученые выяснили, что больше всего нравятся женщинам в мужчинах: борода или усы.
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