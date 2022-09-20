В Украине вырастет зарплата: Шмыгаль назвал дату, когда это произойдет

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль сообщил, когда, и на сколько будет увеличена минимальная заработная плата в нашем государстве. Как он сообщил, это произойдет достаточно скоро.

Время чтения: 39 Секунд

Данная информация представлена изданием «НБН», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что на пресс-конференции 14 сентября, глава Кабмина объявил о повышении минимальной зарплаты с декабря. По его словам, из-за тотальной войны с РФ минимальная заработная плата не будет повышаться, как планировалось ранее – 1 октября.

Шмыгаль сообщил, что с 1 декабря минимальная заработная плата в Украине увеличится на 200 грн. Иными словами, она до 6700 гривен. На этом фоне известно, что минимальный прожиточный уровень составляет 2589 гривен. Хотя при этом поступают сообщения, что людям недостаточно подобного уровня.

Как предупредил премьер-министр, украинское руководство не видит возможности дальнейшего повышения минимальной заработной платы и намерено в сознательном порядке исполнять все взятые на себя социальные обязательства в следующем году.

Напомним, курс доллара в Украине сильно вырастет: Шмыгаль сказал, каких отметок ждать в следующем году.