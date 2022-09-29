Политика

Пономарев сказал, что скоро может случиться с Путиным: оппозиционер сказал, с чем столкнулся лидер РФ

Ирина

В случае, если президент России Владимир Путин попытается применить ядерное оружие, этому постараются помешать все, в том числе и окружающие его люди, которые не пожелают такого развития событий. Не исключается даже возможность прямого устранения лидера РФ.

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 Об этом заявил российский политик-оппозиционер Илья Пономарев, передает «УРА-Информ» со ссылкой на «Донпресс».

«Его окружение — полная противоположность. Это самоубийство для самого Путина, но и для его окружения тоже. Все будут пытаться его остановить. Вопрос, какими методами? Так как человека можно удерживать двумя способами: первый – пуля, а другой – веревка. Может быть, даже яд. Других сценариев просто нет», – уверен Пономарев.

Оппозиционер предупредил, что если Путин попытается применить ядерное оружие, то он станет угрозой вовсе всему живому.

«При таком раскладе событий его придется устранять всеми возможными методами. Владимир Путин не делает ничего, кроме профессионального самоубийства. Так бывает, когда угроза намного серьезнее казни. Как только она будет реализована, весь Запад мобилизуется, чтобы дать отпор Кремлю. Красных линий не будет», – заключил Пономарев.

Напомним, протесты в РФ набирают обороты: СМИ показали, что начали возводить люди в Дагестане.

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