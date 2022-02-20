Ощадбанк сделал важное заявление по финансам на картах: в НАБУ призвали людей сохранять спокойствие

Стало известно, что люди начали читать сообщения в соцсетях о серьезных проблемах с банковскими структурами Украинского государства. К сожалению, они коснулись и важного для ВПЛ «Ощадбанка». Однако в НАБУ уже опубликовали тематический пост, где все разъяснили и призвали людей к рациональным действиям.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил портал «Хвиля», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в соцсетях начали писать, будто бы такие структуры как «ОщадБанк», «ПриватБанк» и Monobank будут ограничивать снятие наличных средств с банковских карт. Случится это якобы тогда, когда Российская Федерация начнет полномасштабное вторжение на территорию Украины. Более того, даже говорилось о том, что часть средств якобы должна будет идти на нужды ВСУ для того, дабы те давали соответствующий отпор агрессору.

В Национальной ассоциации банков Украины уже получили официальные ответы со стороны Ощабанка и не только. Затем было опубликовано тематическое сообщение, где людей призвали быть более бдительными.

«Никакой паники! Никто не планирует вводить ограничений со стороны банков. Очевидно, это либо провокация, либо жульничество. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательными», — заключили в НАБУ.

Напомним, территорию Украины покинул неожиданный человек: СМИ раскрыли, кто он, и что это может означать.