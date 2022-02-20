Экономика

Ощадбанк сделал важное заявление по финансам на картах: в НАБУ призвали людей сохранять спокойствие

Стало известно, что люди начали читать сообщения в соцсетях о серьезных проблемах с банковскими структурами Украинского государства. К сожалению, они коснулись и важного для ВПЛ «Ощадбанка». Однако в НАБУ уже опубликовали тематический пост, где все разъяснили и призвали людей к рациональным действиям.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил портал «Хвиля», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в соцсетях начали писать, будто бы такие структуры как «ОщадБанк», «ПриватБанк» и Monobank будут ограничивать снятие наличных средств с банковских карт. Случится это якобы тогда, когда Российская Федерация начнет полномасштабное вторжение на территорию Украины.  Более того, даже говорилось о том, что часть средств якобы должна будет идти на нужды ВСУ для того, дабы те давали соответствующий отпор агрессору.

В Национальной ассоциации банков Украины уже получили официальные ответы со стороны Ощабанка и не только. Затем было опубликовано тематическое сообщение, где людей призвали быть более бдительными.

«Никакой паники! Никто не планирует вводить ограничений со стороны банков. Очевидно, это либо провокация, либо жульничество. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательными», — заключили в НАБУ.

Напомним, территорию Украины покинул неожиданный человек: СМИ раскрыли, кто он, и что это может означать.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Микрокредитование в Украине: быстро и выгодно

Система кредитования в Украине достаточно развита и представлена не только банковскими учреждениями, но и микрофинансовыми организациями, которые предлагают возможность взять займ очень быстро и без лишней бюрократии.

«Власти ДНР» рассказали, когда в ОРДО вновь повысят пенсии и социальные пособия

Так называемым «министром труда и социальной политики ДНР» Ларисой Толстыкиной было заявлено о том, что так называемыми «властями ДНР» было принято решение о пересмотре повышения пенсионных выплат и социальных пособий в ОРДО на 2023-2024 годы.

Насколько безопасно инвестировать в кризисные времена?

Падение мировой экономики негативно отражается на большинстве населения.

Минфин предупредил украинцев о возможных задержках пенсий и других социальных выплат

В Украине могут возникнуть проблемы с пенсионными и другими социальными выплатами.

Финансовый кризис на пороге или еще нет?

В ходе выступления в парламенте 1 февраля 2022 г. президент В.Зеленский заявил о стабилизации ситуации в стране, отметив, что прогнозы экспертного и блоггерского сообществ о скором крахе государства не сбылись.

В ОРДЛО десятки тысяч жителей не смогут получить украинские пенсии: Верещук прогнозирует серьёзные проблемы и «коллапс» 

Вице-премьер министром, министром по вопросам реинтерации временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук было заявлено, что многие жители ОРДЛО могут остаться без украинских пенсий и соцвыплат из-за действий со стороны РФ.