Территорию Украины покинул неожиданный человек: СМИ раскрыли, кто он, и что это может означать

Представитель отечественный средств массовой информации Михаил Ткач обратил внимание, что человек, который представлял определенную ценность для президента Владимира Зеленского решил покинуть государство. Речь идет о том, с кем у Зеленского сложились не самые лучшие отношения, а некоторые даже говорили о прямой войне этих людей.

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Данная информация представлена ресурсом «Ракурс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что данные были опубликованы еще 18 февраля. Ткач сказал, что решил покинуть Украину ключевой представитель олигархов по имени Ринат Ахметов. Затем представитель СМИ связался с представителями олигарха. Те, в свою очередь, сообщили о том, что тот вылетел в Женеву. После этого он намерен устроить некоторые встречи в столице Великобритании.

Более того, у Ахметова подтвердили, что при первых признаках реальной опасности олигарх сразу же прилетит в Украину. Впрочем, малоизвестные эксперты сообщили, что перелет Ахметова мог быть связан с эскалацией конфликта на Донбассе. Они не исключили, что олигарх либо опасается, либо получил какие-то данные со стороны и решил переждать возможную войну на Донбассе. В пользу этой информации говорит тот факт, что Ахметов решил улететь в тот же день, когда началась эвакуация населения из ОРДЛО.

На этом фоне известно, что не так часто доселе покидал территорию Украины. Потому его перелет в Европу во время увеличения количества обстрелов на Донбассе некоторые восприняли как попытку бегства.

Напомним, Украина получила тревожный сигнал: в СБУ раскрыли, как начал действовать Медведчук.