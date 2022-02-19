Общество

Территорию Украины покинул неожиданный человек: СМИ раскрыли, кто он, и что это может означать

Представитель отечественный средств массовой информации Михаил Ткач обратил внимание, что человек, который представлял определенную ценность для президента Владимира Зеленского решил покинуть государство. Речь идет о том, с кем у Зеленского сложились не самые лучшие отношения, а некоторые даже говорили о прямой войне этих людей.

Время чтения: 52 Секунд

Данная информация представлена ресурсом «Ракурс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что данные были опубликованы еще 18 февраля. Ткач сказал, что решил покинуть Украину ключевой представитель олигархов по имени Ринат Ахметов. Затем представитель СМИ  связался с представителями олигарха. Те, в свою очередь, сообщили о том, что тот вылетел в Женеву. После этого он намерен устроить некоторые встречи в столице Великобритании.

Более того, у Ахметова подтвердили, что при первых признаках реальной опасности олигарх сразу же прилетит в Украину. Впрочем, малоизвестные эксперты сообщили, что перелет Ахметова мог быть связан с эскалацией конфликта на Донбассе. Они не исключили, что олигарх либо опасается, либо получил какие-то данные со стороны и решил переждать возможную войну на Донбассе. В пользу этой информации говорит тот факт, что Ахметов решил улететь в тот же день, когда началась эвакуация населения из ОРДЛО.

На этом фоне известно, что не так часто доселе покидал территорию Украины. Потому его перелет в Европу во время увеличения количества обстрелов на Донбассе некоторые восприняли как попытку бегства.

Напомним, Украина получила тревожный сигнал: в СБУ раскрыли, как начал действовать Медведчук.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стало известно какое «послание» украинцам оставил в небе пилот молдавских авиалиний (фото)

Пилот воздушного борта молдавских авиалиний Air Moldova «написал» в небе фразу для украинских граждан, шириной в 128 километров.

Стало известно, для чего устроили «эвакуацию» жителей ОРДЛО: российский политик «проговорился»

Российский политик Николай Стариков «проговорился» для чего устроили «эвакуацию» граждан так называемых «Л/ДНР» в Российскую Федерацию.

Паблик ОРДО сообщил дату предполагаемой атаки ВСУ: «Приказано запастись водой и пищей на 5-7 дней»

После окончания в ОРЛО закрытого совещания у так называемого «министра здравоохранения ЛНР» стало известно о срочном сообщении, которое поступило из Москвы «подготовить Луганск к обороне».

Гороскоп на 20 февраля воскресенье для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День, когда на первый план будет выходить творчество.

Опрос показал, какое количество граждан ОРДО готовы эвакуироваться в РФ

Пабликами на оккупированной территории Донецкой области был проведён социологический опрос. В ходе исследования жителей так называемой «республики» просили ответить на вопрос: «Планируют ли они эвакуироваться?».

В ОРДЛО объявлена всеобщая мобилизация: «главы ДНР и ЛНР» подписали соответствующие указы

Сегодня, девятнадцатого февраля так называемыми «главами ЛНР И ДНР» Ленонидом Пасечником и Денисом Пушилиным были подписаны «указы» о всеобщей мобилизации на территории «республик».