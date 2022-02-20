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Гороскоп на 21 февраля понедельник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День положительной энергетики.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам астролог рекомендует в этот день уединиться, провести тихий вечер в кругу самых близких. В понедельник вам захочется простых радостей и наслаждений: вкусной еды, комфорта и уюта. Так что лучшим способом провести вечер является одеяло, глинтвейн и лакомства.

Телец.

Тельцам в этот день искренность и открытость пойдут им на пользу. Астролог советует говорить окружающим обо всём, что вас волнует, делиться своими чувствами. Таким образом, вы сможете заработать дополнительные очки у вашего окружения.

Близнецы.

В этот день астролог советует Близнецам не бояться чувств, даже если они нахлынули внезапно и не прятаться в свою раковину. Судьба преподносит вам отличный шанс испытать нечто прекрасное и удивительное, поэтому не стоит отказываться от него.

Рак.

Раки в этот день могут быть втянутыми в какие-то споры финансового плана, и можете оказаться в весьма неприятной ситуации. Астролог советует постараться в понедельник избегать любых кредитов или займов и, в свою очередь, никому не давайте в долг.

Лев.

Астролог утверждает, что если в этот день вам будет казаться, что вы одни выступаете против всего мира — не отступайте и стойте на своём. Если будете твёрдыми, сможете заработать уважение и отстоите свои интересы.

Дева.

Девам в этот день астролог советует не делать выводов, основываясь на поверхностной картине. Постарайтесь изучить вопрос, прежде чем считать, что вам всё понятно. В понедельник многие события или факты могут иметь двойное дно.

Весы.

Весы в этот день будут ощущать застой во многих сферах своей жизни. Астролог утверждает, что настало время действовать и менять реальность. Так как работа мечты вас сама не найдёт, романтика из ниоткуда не появится. Не нужно бояться перемен, они будут точно вам во благо.

Скорпион.

Скорпионы в этот день будут стоять на пороге перемен, и пытаться понять, как действовать дальше. Астролог утверждает, что лучшим решением в понедельник будет полностью отключить разум и плыть по течению, доверяя исключительно собственной интуиции.

Стрелец.

Стрельцам в понедельник нужно постараться больше прибегать к невербальному языку, чем к словам. Так как есть вероятность того , что в этот день их могут неправильно истолковать. А вот жест, взгляд и мимика могут сказать намного больше слов.

Козерог.

Главная задача для Козерогов на понедельник- не перетруждаться. Так как ваш организм работает на пределе и может дать сбой. А вечером астролог советует отдохнуть, как следует, чтобы восстановить затраченную энергию.

Водолей.

Водолеям в этот день будет свойственно глубокое мышление. Любую ситуацию или событие старайтесь тщательно изучать и анализировать. Астролог утверждает, что такая основательность поможет вам осознать многое в вашей жизни на новом уровне.

Рыбы.

Астролог рекомендует Рыбам, которые находятся в ссоре с дорогим им человеком, в этот день постараться всё исправить. Понедельник будет благоприятным днём для этого. Просто первым начните примирение, другая сторона только этого и ждёт.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 21 по 27 февраля для всех знаков зодиака от Павла Глобы

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