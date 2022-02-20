Общество

В ОРДО волонтёры сообщают о сотнях разграбленных квартир, жители которых «эвакуировались» в РФ

Проводимая «главарями» так называемыми «Л/ДНР» эвакуация населения закончилась вполне предсказуемо. Менее чем за сутки мародеры разграбили больше сотни покинутых квартир.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Эта информация была опубликована украинским журналистом и волонтером Тимом Златкиным на своей странице в «Фейсбук», сославшись на «секретные сведения из «УБОП».

С его слов, у так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина был отличный «бизнес-план», по проводимой  в ОРДЛО эвакуации населения в Россию. По сообщениям Златкина, мародёрам понадобилось мене суток, чтобы разграбить около сотни жилищ «эвакуированных» граждан в оккупированном Донецке и Макеевке.

«Чуть менее суток понадобилось мародерам, чтобы ограбить 56 квартир в оккупированном Донецке и 42 в оккупированной Макеевке. Да-да, речь идёт именно о квартирах «эвакуированных» граждан, — сообщил Златкин.

Местные жители в комментариях выдвигают предположения, что воры знали заранее, кого им идти грабить. Так как, списки, тех, кто выехал за пределы так называемой «республики» есть на «блокпостах».

Напомним, ранее сообщалось, Как в РФ встретили «эвакуированных» жителей из ОРДЛО: «Россия обещала».

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