13:17 02.11.2018 | Политика | Новости
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В Грузии прибыли корабли НАТО

Пять боевых кораблей из состава Постоянной морской саперной группы  Морского командования НАТО прибыли в порт Батуми.

В Грузии прибыли корабли НАТО

Об этом сообщила пресс-служба грузинского региона Аджария.

В составе группы - немецкий флагманский корабль RHEIN, турецкий саперный фрегат ERDEMLI, корабль STIBAR ВМС Болгарии, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и испанский TURIA. Известно, что  корабли НАТО останутся в Батуми до пятого ноября для проведения совместных учений с представителями Береговой охраны Грузии.

Отмечается, что на повестке дня НАТО усиление морской безопасности занимает важное место. Более того, на сентябрьском саммите в Варшаве уделили особое внимание безопасности Черноморского региона и осуществлению конкретных действий в Черном море.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  адмирал США прокомментировал опасения Путина относительно учений НАТО и отметил, что России нечего бояться.


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