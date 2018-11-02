В Грузии прибыли корабли НАТО

Об этом сообщила пресс-служба грузинского региона Аджария.

В составе группы - немецкий флагманский корабль RHEIN, турецкий саперный фрегат ERDEMLI, корабль STIBAR ВМС Болгарии, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и испанский TURIA. Известно, что корабли НАТО останутся в Батуми до пятого ноября для проведения совместных учений с представителями Береговой охраны Грузии.

Отмечается, что на повестке дня НАТО усиление морской безопасности занимает важное место. Более того, на сентябрьском саммите в Варшаве уделили особое внимание безопасности Черноморского региона и осуществлению конкретных действий в Черном море.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", адмирал США прокомментировал опасения Путина относительно учений НАТО и отметил, что России нечего бояться.