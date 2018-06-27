ЕС вложил в Украину слишком много, но в этом есть своя перспектива, - Могерини

По ее словам, Европейский Союз вложил в Украину более 13 млрд евро за пять лет. В стране необходимо продолжать курс на внедрение реформ во всех сферах жизни и государственных институтах. Покамест Украине демонстрирует определенные успехи в реализации двухстороннего соглашения, но этих успехов недостаточно, чтобы оправдать ожидания украинцев.

Дальнейшие продвижение Киева в направлении Евросоюза будет зависеть от желания и политической воли руководства страны. Она еще раз подчеркнула, что Европейский Союз подтвердит свою полную политическую и финансовую поддержку Украины, а также твердую позицию непризнания аннексии Крыма.

"Соглашение об ассоциации - это наиболее амбициозное соглашение, которое ЕС когда-нибудь подписал с любой страной-партнером", - подытожила Могерини.

Как сообщалось в "УРА-Информ", четыре страны, в том числе Украина, присоединились к санкциям Европейского союза против России за незаконные выборы в Крыму.