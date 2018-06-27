15:53 27.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС вложил в Украину слишком много, но в этом есть своя перспектива, - Могерини

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявила, что Евросоюз оказывает такую же поддержку, как когда-то получала ФРГ после войны. Об этом она сказала на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене

ЕС вложил в Украину слишком много, но в этом есть своя перспектива, - Могерини

По ее словам, Европейский Союз вложил в Украину более 13 млрд евро за пять лет. В стране необходимо продолжать курс на внедрение реформ во всех сферах жизни и государственных институтах. Покамест Украине демонстрирует определенные успехи в реализации двухстороннего соглашения, но этих успехов недостаточно, чтобы оправдать ожидания украинцев.

Дальнейшие продвижение Киева в направлении Евросоюза будет зависеть от желания и политической воли руководства страны. Она еще раз подчеркнула, что Европейский Союз подтвердит свою полную политическую и финансовую поддержку Украины, а также твердую позицию непризнания аннексии Крыма. 

"Соглашение об ассоциации - это наиболее амбициозное соглашение, которое ЕС когда-нибудь подписал с любой страной-партнером", - подытожила Могерини.

Как сообщалось в "УРА-Информ", четыре страны, в том числе Украина, присоединились к санкциям Европейского союза против России за незаконные выборы в Крыму. 


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