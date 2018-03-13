16:58 13.03.2018 | Политика | Новости
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Трампа призвали добиться экстрадиции в США 13 россиян

Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелози призвали президента США Дональда Трампа, чтобы тот добился экстрадиции для 13 россиян. В частности, которые обвиняются во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Трампа призвали добиться экстрадиции в США 13 россиян

Об этом говорится в их письме, направленном в понедельник, 12 марта, в Белый дом.

По мнению демократов, экстрадиция обвиняемых россиян в США станет главным предупреждением для тех, кто намеревается вмешаться в американские выборы или осмелиться продемонстрировать, что подобные действия не будут наказываться.

Вместе с тем они  выражают тревогу в отношении промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре 2018 года и предупреждают, что вмешательство России продолжается и должно приниматься всерьез.

 "Странно и непонятно, почему ваша администрация делает так мало для того, чтобы противостоять кампании Путина, подрывающей нашу великую демократию", - отмечают лидеры демократов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава американского государства Дональд Трамп отстранил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря. Текперь на его место назначен руководитель Центрального разведуправления Майк Помпео. 


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