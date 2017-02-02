22:14 02.02.2017 | Политика | Новости
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Сенатор Маккейн предложил Трампу предоставить Украине летальное оружие

Глава комитета сената Соединенных Штатов Америки по вооруженным силам Джон Маккейн предложил президенту Дональду Трампу предоставить Украине летальное оружие.

Сенатор Маккейн предложил Трампу предоставить Украине летальное оружие

Он написал письмо Трампу, и отметил, что Украине это необходимо, чтобы защититься от российских атак. Как сообщает агентство Reuters в четверг, 2 февраля, Маккейн отметил, что в связи с последними российскими атаками и перспективами будущей агрессии против Украины, он призывает президента страны осуществлять полномочия, предоставленные ему в соответствии с Законом о национальной авторизации обороны за 2017 год.

Украину необходимо обеспечить оборонительной летальной помощью и защитить ее территорию от дальнейшего нарушения со стороны России и ее сепаратистскими происками, - написал Маккейн в своем письме.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о своей уверенности в том, что администрация Трампа поддержит Украину.

Как сообщал УРА-Информ, Минфин США разрешил американским компаниям сотрудничать со специальной службой по вопросам, связанным с получением лицензий и экспортом в Россию ряда продуктов в сфере информационных технологий.


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