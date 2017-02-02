Сенатор Маккейн предложил Трампу предоставить Украине летальное оружие

Он написал письмо Трампу, и отметил, что Украине это необходимо, чтобы защититься от российских атак. Как сообщает агентство Reuters в четверг, 2 февраля, Маккейн отметил, что в связи с последними российскими атаками и перспективами будущей агрессии против Украины, он призывает президента страны осуществлять полномочия, предоставленные ему в соответствии с Законом о национальной авторизации обороны за 2017 год.

Украину необходимо обеспечить оборонительной летальной помощью и защитить ее территорию от дальнейшего нарушения со стороны России и ее сепаратистскими происками, - написал Маккейн в своем письме.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о своей уверенности в том, что администрация Трампа поддержит Украину.

Как сообщал УРА-Информ, Минфин США разрешил американским компаниям сотрудничать со специальной службой по вопросам, связанным с получением лицензий и экспортом в Россию ряда продуктов в сфере информационных технологий.