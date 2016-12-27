255 семей нацгвардейцев уже получили жилье, - Турчинов

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов – в рамках своего выступления перед военными. По его словам - Национальная гвардия в 2016 г. обеспечила 255 семей офицеров, а также простых солдат квартирами, однако планы имеются - значительно більше – также отметил Турчинов.

По его словам, жилье для военных строится не только в Киеве, однако и в других крупных населенных пунктах. По словам Турчинова - в госбюджете предусмотрено около 200 млн грн. - только на обеспечение жильем наших военных Национальной гвардии - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УРА-Информ, 23 силовика на Закарпатье получили жилье.