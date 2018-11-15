Не стало звезды сериала "Дальнобойщики"

Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского государственного института кинематографии.

Актер скончался в доме своего племянника - священника в Подмосковье. Место и время прощания с актером пока не называются.

Известно, что актер учился в мастерской Сергей Герасимова и снялся в более 50 кинокартин.

В течении своей актерской карьеры Юртайкин сыграл во многих кинокартинах, в том числе в таких известных фильмах, как "Верные друзья" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", канадский актер Дуглас Рэйн скончался в возрасте 90 лет.