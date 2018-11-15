Не стало звезды сериала "Дальнобойщики"

В России на 92 году ушел из жизни актер Сергей Ютайкин. Он известен по работам в классике советского кино "Тихий Дон", а также сериалам "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".
Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского государственного института кинематографии.
Актер скончался в доме своего племянника - священника в Подмосковье. Место и время прощания с актером пока не называются.
Известно, что актер учился в мастерской Сергей Герасимова и снялся в более 50 кинокартин.
В течении своей актерской карьеры Юртайкин сыграл во многих кинокартинах, в том числе в таких известных фильмах, как "Верные друзья" и "Невероятные приключения итальянцев в России".
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", канадский актер Дуглас Рэйн скончался в возрасте 90 лет.