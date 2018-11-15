11:14 15.11.2018 | Культура | Новости
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Не стало звезды сериала "Дальнобойщики"

В России на 92 году ушел из жизни актер Сергей Ютайкин. Он известен по работам в классике советского кино "Тихий Дон", а также сериалам "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".

Не стало звезды сериала

Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского государственного института кинематографии.

Актер скончался в доме своего племянника - священника в Подмосковье. Место и время прощания с актером пока не называются.

Известно, что актер учился в мастерской Сергей Герасимова и снялся в более 50 кинокартин. 

В течении своей актерской карьеры Юртайкин сыграл во многих кинокартинах, в том числе в таких известных фильмах, как "Верные друзья" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", канадский актер Дуглас Рэйн скончался в возрасте 90 лет.


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