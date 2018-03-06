15:30 06.03.2018 | Культура | Новости
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Анджелина Джоли пропустила церемонию "Оскар 2018"

Известная американская актриса и кинорежиссёр Анджелина Джоли не пришла на 90-е вручение наград премии "Оскар" в Голивуде.

Анджелина Джоли пропустила церемонию

Об этом пишут западные СМИ.

Как отмечается, в настоящее время актриса пока что не предала огласке причину своего поступка. Однако журналисты уже осмелились сделать немало предположений насчет возможных причин, по которым актриса проигнорировала церемонию.

К примеру, Анджелина просто хотела избежать встречи с бывшим супругом Брэдом Питтом. Хотя, как позже выяснилось, Брэд Пит так же пропустил кинопремию и неофициальное мероприятие после нее.

"Анджелина лучше несколько раз перестрахуется, чем будет рисковать", - комментируют близкие Анджелины Джоли.

В свою очередь другие допускают, что звезда могла обидеться на Академию кинематографических искусств и наук. Поскольку, как известно, в прошлом году Анджелина экранизовала повесть Лун Ун о правлении Красных Кхмеров в Камбодже и назвала кинокартину "Сначала они убили моего отца". Однако фильм не попал в шорт-лист "Оскара".

Вокруг Анджелины Джоли, Брэда Питта и его бывшей супруги Дженнифер Энистон последнее  время сосредоточено повышенное внимание общества. СМИ пишут, что возможно, это и послужило основной причиной, по которой звезды пропустили вручение "Оскар" в этом году, хотя этим они так же привлекли к себе слухи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для оформления сцены юбилейного "Оскара" шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн.


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