В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался Данила Гранин

Он умер на 99-м году жизни. Официальная причина смерти писателя пока не сообщается.

Вместе с тем, по данным российских СМИ, последние несколько ней Гранин находился в одной из больниц города, а незадолго до кончины был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, Даниил Гранин родился в 1919 году. Писатель принимал участие во Второй мировой войне, в частности, воевал в танковых войсках. В 1950-1960-х годах Гранин написал свои первые романы "Искатели" и "Иду на грозу".

Уже в конце 1970-х Гранин вместе с Алесем Адамовичем написал "Блокадную книгу", которая является документальной хроникой осады Ленинграда. В 1979 году Гранин написал роман "Картина", а позже повесть "Неизвестный человек", в которых затронуты проблемы сохранения исторической памяти. Также весьма популярно эссе Гранина под названием "Страх", в котором говорится о преодолении тоталитаризма и коммунизма.

Как сообщал УРА-Информ, в Москве 29 июня умер бывший солист группы " Иванушки International" Олег Яковлев. Музыкант скончался в московской больнице в возрасте 47 лет.