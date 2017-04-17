08:46 17.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Оля Полякова похвасталась пасхальными куличами

Эпатажная певица украинского шоу-бизнеса Оля Полякова похвасталась своими кулинарными умениями. На этот раз суперблондинка испекла пасхальные куличи.

Оля Полякова похвасталась пасхальными куличами

Соответствующие фото звезда опубликовала на странице в Instagram. 

Так, певица показала куличи, которые украсила белоснежной глазурью и красными цветами. В свою очередь подписчики засыпали певицу вопросами по поводу рецепта, так как артистка на фото показала легкое и воздушное тесто паски.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в день Светлой Пасхи известная украинская певица  Ани Лорак вместе с братьями посетила Киево-Печерскую Лавру и пожелала всем мира и любви.


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