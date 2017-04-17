Оля Полякова похвасталась пасхальными куличами

Соответствующие фото звезда опубликовала на странице в Instagram.

Так, певица показала куличи, которые украсила белоснежной глазурью и красными цветами. В свою очередь подписчики засыпали певицу вопросами по поводу рецепта, так как артистка на фото показала легкое и воздушное тесто паски.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в день Светлой Пасхи известная украинская певица Ани Лорак вместе с братьями посетила Киево-Печерскую Лавру и пожелала всем мира и любви.