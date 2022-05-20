Технологии

Ученые сделали заявление о воде на Луне: детали большого открытия

Не так давно стало известно, что на спутнике Земли есть водные запасы. Эксперты начали вести горячие дискуссии насчет того, откуда она там могла появиться. В итоге были выдвинуты любопытные теории.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил «Фокус»,  сославшийся на выводы экспертов из Калифорнийского университета в Боулдере, передает «УРА-Информ».

Ключевой теорией стало то, что вода появилась на Луне вследствие извержений вулканов, которые были активны там миллиарды лет назад. После этого там остались залежи льда на полюсах.

Примечательно то, что специалисты считают эту воду вполне пригодной для питья. Более того, водные резервы находятся в ледяном состоянии, а толщина их может составлять десятки метров.

Другая теория гласит о том, что на Луне раньше была своя атмосфера. Тем не менее, данная теория не получила большой поддержки в научных кругах, хотя дискуссии еще ведутся.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, почему люди зевают: эксперты узнали, как этот механизм помогал нашим предкам.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ученые выяснили, почему люди зевают: эксперты узнали, как этот механизм помогал нашим предкам

Еще до недавнего времени в экспертных кругах шли большие дебаты о том, почему же у человека, как и у других животных появился механизм зевка. Однако точку поставил ведущий специалист из Университета штата Нью-Йорк по имени Эндрю Гэллап.

Ученые выяснили, как в действительности компьютерные игры влияют на детей: подробности

Представители научного сообщества из Каролинского института в Швеции сумели поставить точку в вопросе о том, хорошо или плохо влияют видеоигры на людей до 18 лет. Выяснилось, что в большей степени игры имеют позитивный эффект, чем негативный.

Ученые нашли «дорогу к Атлантиде» на дне Тихого океана: эксперты сообщили об удивительном открытии

Представители научного мира, исследовавшие воды Тихого океана обнаружили удивительную, казалось бы, на первый взгляд постройку, которую прозвали «дорогой к Атлантиде». Проведя анализ, они пришли к соответствующим выводам.

Грай у Вулкан нові ігрові автомати і отримуй бонуси

Вулкан на даний момент є одним з найпопулярніших онлайн-казино на українському ринку.

Ученые создали лекарство от ранее неизлечимой болезни: большое открытие в мире науки

Представители научного мира продолжают будоражить общественность новыми изобретениями, которые меняют цивилизацию на глазах. Так, недавно эксперты сумели изобрести лекарство от болезни, что недавно считалась неизлечимой.

Вселенная скоро может начать «сжиматься»: ученые сделали тревожный прогноз на будущее

Спустя почти 14 миллионов лет постоянного расширения Вселенной, та вполне может начать понемногу сжиматься. И случится это очень скоро. Данное мнение выдвинули ученые из США.