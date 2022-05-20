Ученые сделали заявление о воде на Луне: детали большого открытия

Не так давно стало известно, что на спутнике Земли есть водные запасы. Эксперты начали вести горячие дискуссии насчет того, откуда она там могла появиться. В итоге были выдвинуты любопытные теории.

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Об этой информации сообщил «Фокус», сославшийся на выводы экспертов из Калифорнийского университета в Боулдере, передает «УРА-Информ».

Ключевой теорией стало то, что вода появилась на Луне вследствие извержений вулканов, которые были активны там миллиарды лет назад. После этого там остались залежи льда на полюсах.

Примечательно то, что специалисты считают эту воду вполне пригодной для питья. Более того, водные резервы находятся в ледяном состоянии, а толщина их может составлять десятки метров.

Другая теория гласит о том, что на Луне раньше была своя атмосфера. Тем не менее, данная теория не получила большой поддержки в научных кругах, хотя дискуссии еще ведутся.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, почему люди зевают: эксперты узнали, как этот механизм помогал нашим предкам.