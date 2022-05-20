Спорт

Шевченко сказал, будут ли в Украине проводить чемпионаты по футболу: подробности

Известный футболист прошлого и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал развернутый ответ насчет того, будут ли идти футбольные события на территории Украинского государства. Ответ оказался обнадеживающим.

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Об этой информации сообщил Sport.UA, передаёт «УРА-Информ».

«Мы должны найти выход, чтобы сбалансировать все дела. Полагаю, государство должно жить. Все будет зависеть от того, насколько критической ситуация окажется. По состоянию на сегодня ситуация складывается тяжелой, но часть Украины освободили. Враг отодвинут», – сообщил Шевченко.

Затем он дополнил, что в скором времени будут проходить игры сборной Украины на официальном уровне. Шевченко подытожил, что футболисты будут делать все возможное для того, чтобы матчи проходили нормально, как подобает всем требованиям международной комиссии.

«Мы все прекрасно осознаем, что спорт нереально остановить. Это будет категорически неправильно. Однако определенный баланс должен быть найден, дабы все структуры работали, и только на благо государства», – заключил Шевченко.

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