Технологии

Ученые выяснили, почему люди зевают: эксперты узнали, как этот механизм помогал нашим предкам

Еще до недавнего времени в экспертных кругах шли большие дебаты о том, почему же у человека, как и у других животных появился механизм зевка. Однако точку поставил ведущий специалист из Университета штата Нью-Йорк по имени Эндрю Гэллап.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

В самом начале специалист отметил, что зевок – это эволюционный механизм, который есть у многих животных. Чтобы прийти к определенного рода выводам, Гэллап решил провести анализ ранее опубликованных научных работ, где рассматривались разные причины возникновения подобного механизма.

В итоге был сделан вывод, что зевота – это своего рода социальный сигнал. Он демонстрирует другим членам группы, что данная особь менее бдительна, и с ней нужно вести себя куда аккуратнее, если внезапно на группу нападет хищный зверь.

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