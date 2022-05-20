Экономика

Зеленский готовит новые соцпрограммы для украинцев: источник ОП сказал, чего ждать людям

Власти Украины намерены помогать своему народу настолько, насколько это возможно. Человек из Офиса Президента сказал о том, что не только функционеры ОП, но еще и Кабинет министров готовят программы социальной поддержки, которая позволит улучшить положение людей.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП поведал о том, что Офис Президента вместе с Кабмином начал готовить соцпрограммы для украинцев, которые позволят получать финансирование во время военного положения в стране. На Банковой рассчитывают приступить к программам с июля 2022 года, когда придет должное финансирование со стороны МВФ, Евросоюза, а также Америки.

К сожалению, пока не уточняются, о каких суммах идет речь для украинцев. Тем не менее, известно, что Украине уже выделяют миллионы долларов. Готовятся даже выплаты на миллиарды. Что из этого получат граждане Украины, увы, пока неизвестно.

Напомним, Байден одобрил дополнительные $100 млн на перевооружение Украины.

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