Стала известна причина глобального сбоя Facebook, Instagram i WhatsApp

Все из-за неправильной конфигурации

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Основная причина, по которой Facebook, Instagram, WhatsApp и другие сервисы, принадлежащие Facebook, перестали работать примерно на шесть часов, была неправильная конфигурация. В компании говорят, что теперь все сервисы работают нормально.

«Наши инженерные группы говорят, что изменения в конфигурации магистральных маршрутизаторов, координирующих сетевой трафик между центрами обработки данных, были основной причиной проблемы», — говорится в официальном заявлении Сантоша Джанардхана, руководителя инфраструктуры Facebook, пишет УРА-Информ.

Нарушение сетевого трафика парализовало обмен информацией между центрами обработки данных и, следовательно, привело к сбоям Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру.

Сервисы Facebook перестали работать около 18:40 по киевскому времени. Facebook, Instagram и WhatsApp остановились, как и крупнейшая в мире платформа виртуальной реальности — Oculus VR. Гибридные рабочие инструменты Facebook, такие как Workchat, Workplace и Workplace Rooms, также не работали.

Масштаб проблем касался электронной почты Facebook, а также интеллектуальной офисной системы, используемой гигантом. В какой-то момент проблема была настолько серьезной, что некоторые сотрудники не могли открыть дверь, запертую с помощью магнитных карт.

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