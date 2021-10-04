Технологии

Google прекращает поддержку известного браузера

Речь идет о Internet Explorer

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Google объявил, что больше не будет поддерживать Internet Explorer. Поисковая система больше не будет совместима с браузером Microsoft. Пользователи по-прежнему смогут использовать Google в Internet Explorer, но программа будет лишена функций.

Google уже некоторое время прекращает поддержку браузера Microsoft. Пользователи Internet Explorer в последнее время могут использовать самую популярную поисковую систему, но только ее устаревшую версию. Как оказалось, Google планирует полностью отказаться от поддержки этого браузера, пишет УРА-Информ.

Однако это не означает, что поисковая система будет полностью недоступна для пользователей Internet Explorer. Пользователи по-прежнему смогут вводить пароли и просматривать результаты, но большинство функций больше не будут реализованы.

Отсутствие поддержки Google — отличный повод перейти на другой браузер. Тем более, что Internet Explorer полностью исчезнет в следующем году. Количество пользователей старого браузера Microsoft продолжает сокращаться. Microsoft Edge уже установлен на новых устройствах Windows. Однако все поклонники классического браузера могут отдыхать спокойно. Microsoft создала режим IE в Edge, который должен имитировать опыт использования Internet Explorer.

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