«Донбасс Арена» ищет сотрудников: что задумали в ОРДО

Пока неподанно, что это будет за работа

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Весьма интересная информация появилась в социальных сетях жителей ОРДО. Там впервые за долгое время «вспомнили» о «Донбасс Арене», которая находится в неподконтрольном Украине Донецке.

Напомним, что ранее этот стадион принимал матчи Евро-2012, на нем играла также и сборная Украины в различных отборочных поединках, а донецкий «Шахтер» играл с лучшими европейскими клубными командами и побеждал многие из них, но сейчас стадион и его территория просто разрушаются.

Сейчас же появилась новость о том, что так называемое «руководство» стадиона «Донбасс Арена» якобы приняло решение принять на работу не менее 100 человек персонала. Об этом сообщают в соцсетях, ссылаясь на некий источник в околоспортивных кругах «ДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

На данный о конкретике пока речи нет. Кадровики якобы собирают данные о желающих.

Некоторые шутят, что речь может идти о том, чтобы убрать бурьян на стадионе.

«Ну, может хоть бурьян вокруг покосят», — предположили пользователи соцсетей.

Ранее мы сообщали, что территория возле «Донбасс Арены» продолжает разрушаться.