Идет похолодание — синоптики предупреждают украинцев

Похолодание наступит уже седьмого октября

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В последние дни в Украине держится весьма теплая погода, за коном более 15 градусов выше нуля. Однако уже в ближайшее время ситуация изменится.

Сначала заметно похолодает ночью, уже седьмого октября ночью будет от 0 до плюс двух градусов выше нуля. Лишь на юге и местами в центральных областях столбики термометров ночью будут доходить до плюс пяти, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Также с седьмого октября упадет температура и в дневное время — на севере и востоке Украины будет от плюс 11 до плюс 13, на остальной территории страны до плюс 15.

Приблизительно такая температура с разницей в один-два градуса будет держаться до следующей недели. Очередное похолодание наступит 13 октября, когда холод нагрянет в западные области, где начнутся дожди, а температура опустится до плюс 9-13 градусов. Жителей остальной части страны также ждет пасмурная погода, а воздух максимально прогреется до плюс 15-17 лишь на юго-востоке.

Ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине.