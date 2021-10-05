Общество

Идет похолодание — синоптики предупреждают украинцев

Похолодание наступит уже седьмого октября

Время чтения: 47 Секунд

В последние дни в Украине держится весьма теплая погода, за коном более 15 градусов выше нуля. Однако уже в ближайшее время ситуация изменится.

Сначала заметно похолодает ночью, уже седьмого октября ночью будет от 0 до плюс двух градусов выше нуля. Лишь на юге и местами в центральных областях столбики термометров ночью будут доходить до плюс пяти, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Также с седьмого октября упадет температура и в дневное время — на севере и востоке Украины будет от плюс 11 до плюс 13, на остальной территории страны до плюс 15.

Приблизительно такая температура с разницей в один-два градуса будет держаться до следующей недели. Очередное похолодание наступит 13 октября, когда холод нагрянет в западные области, где начнутся дожди, а температура опустится до  плюс 9-13 градусов. Жителей остальной части страны также ждет пасмурная погода, а воздух максимально прогреется до плюс 15-17 лишь на юго-востоке.

Ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Президент Украины Зеленский встретился с родными Кузьмы Скрябина, которому присвоил посмертно Звание Героя Украины

Такая информация была обнародована на сайте президента.

Стало известно, кому из жителей ОРДО запрещен въезд в Россию

Речь о «силовиках ДНР»

Гороскоп от экстрасенсов для всех знаков зодиака на 5 октября 2021

Что особенное произойдет в этот день? Чего лучше остерегаться, а также на что обращать внимание? Сегодня гороскоп от экстрасенсов.

Сколько это терпеть будем? — жители ОРДО недовольны Пушилиным

Большинство недовольны «главой ДНР»

От каких загрязнителей очищает воду фильтр?

Современные реалии заставляют бытовых потребителей доочищать воду.

Рост стоимости картофеля в ОРДЛО: Пушилин пообещал массовые проверки

В ОРДО с конца сентября на рынках и в магазинах «республики» наблюдается увеличение стоимости картофеля вплоть до 120 рублей за килограмм

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap