Не только для интернета: Starlink могут использовать в военных целях

Речь идет о передаче данных напрямую между тактическими самолетами

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Спутниковый интернет Starlink можно использовать в военных целях. ВВС США рассматривают возможность использования технологии SpaceX.

В новом отчете говорится, что ВВС США могут рассматривать возможность использования спутникового Интернета Starlink компании SpaceX в контексте потенциальных военных действий. В данном случае речь идет о передаче данных напрямую между тактическими самолетами, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Ball Aerospace работает с SpaceX, чтобы исследовать, может ли спутниковая связь Илона Маска через Интернет иметь реальное военное применение. SpaceX также пытается внести особые изменения в документ, представленный FCC, в связи с проведением испытаний совместно с федеральным правительством.

Испытания Starlink финансируются программой Defense Experimentation Using Comercial Space Лаборатории ВВС. Ball Aerospace заключила контракт на 9,7 млрд долларов в августе 2020 года.

По завершении испытаний ВВС США расследуют сценарий «земля-воздух» в Эдвардсе, Калифорния. Терминал Starlink будет интегрирован с одной плоскостью.

Ранее мы сообщали, что SpaceX продолжает запускать на орбиту спутники Starlink.