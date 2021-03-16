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В Крыму подают в суд на Украину: сумма «запредельная»

На подготовку иска уйдет не менее месяца

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В Крыму приняли решение привлечь юристов-международников для формирования первого иска против украинского государства из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости, которые передают слова первого вице-спикера парламента региона Ефима Фикса.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее уже дал поручение своим сотрудникам подсчитать ущерб, который был нанесен полуострову и РФ, якобы со стороны Украины, в результате оккупацией Россией украинского полуострова. Он также заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру Российской Федерации о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида из-за блокады водоснабжения.

«На следующей неделе состоится заседание рабочей группы. Мы уже подобрали юристов-международников и приступили к подготовке формирования иска. Уже сейчас можно сказать, что сумма ущерба запредельная», — сказал Фикс.

На подготовку иска уйдет не менее месяца.

«Сначала мы подадим иск в суд, обратимся в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организаторов водной блокады, а затем обратимся в международные инстанции с требованием защитить права человека, которые Украина всеми своими действиями нарушает», — сказал вице-спикер.

Ранее сообщалось, что содержание аннексированного украинского Крыма обходится Российской Федерации в два млрд долларов в год. 

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