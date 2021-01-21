SpaceX продолжает запускать на орбиту спутники Starlink

Над нами уже до более чем 1000 спутников

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SpaceX запустила на орбиту Земли очередные спутники Starlink. Это также первый запуск американской компании, который состоялся в 2021 году.

Первая миссия SpaceX в 2021 году была успешно запущена — она ​​подняла пару из 17 спутников Starlink на нижнюю околоземную орбиту с помощью ракеты Falcon 9. Вся конструкция, конечно же, вернулась на поверхность планеты, не пострадав после миссии. Новые спутники Starlink, вышедшие на орбиту, увеличивают количество устройств до более чем 1000 спутников. Американская компания также расширила свой тарифный план на Интернет, позволив пользователям из других регионов мира принимать участие в тестах спутникового Интернета, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Новый запуск SpaceX также стал важной вехой в области запуска конструкции в сложных погодных условиях. SpaceX может увеличить максимальную устойчивость к ветру, чтобы восстановить ракету Falcon 9. Это может означать больше запусков, которые будут менее уязвимы к изменениям погоды.

SpaceX также должна была приобрести две буровые установки, которые в будущем будут использоваться для запусков и посадок ракет американской компании.

Ранее стали известны планы SpaceX на 2021 год.