Технологии

SpaceX продолжает запускать на орбиту спутники Starlink

Над нами уже до более чем 1000 спутников

Время чтения: 50 Секунд

SpaceX запустила на орбиту Земли очередные спутники Starlink. Это также первый запуск американской компании, который состоялся в 2021 году.

Первая миссия SpaceX в 2021 году была успешно запущена — она ​​подняла пару из 17 спутников Starlink на нижнюю околоземную орбиту с помощью ракеты Falcon 9. Вся конструкция, конечно же, вернулась на поверхность планеты, не пострадав после миссии. Новые спутники Starlink, вышедшие на орбиту, увеличивают количество устройств до более чем 1000 спутников. Американская компания также расширила свой тарифный план на Интернет, позволив пользователям из других регионов мира принимать участие в тестах спутникового Интернета, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Новый запуск SpaceX также стал важной вехой в области запуска конструкции в сложных погодных условиях. SpaceX может увеличить максимальную устойчивость к ветру, чтобы восстановить ракету Falcon 9. Это может означать больше запусков, которые будут менее уязвимы к изменениям погоды.

SpaceX также должна была приобрести две буровые установки, которые в будущем будут использоваться для запусков и посадок ракет американской компании.

Ранее стали известны планы SpaceX на 2021 год.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Tesla попросили временно отозвать модели S и X из продажи

Новые проблемы у компании Маска?

Напольная акустика в Киеве

Сложно себе представить систему объёмного звучания без напольных колонок.

Компания Apple озвучила планы на 2021 год

На сайте Macotakara появилась информация о планах известного американского бренда на 2021 год.

Apple оказалась в центре скандала: на корпорацию подали в суд

Гинсберг утверждает, что в Telegram публикуют антисемитский, неонацистский и подобный контент, а это нарушает правила приложений в App Store

Virgin Orbit впервые запустила на орбиту свою ракету

Компания предлагает возможность взлета и посадки на традиционных взлетно-посадочных полосах

Смартфон вместо магнитной карты. Что еще умеют современные системы контроля доступа?

Первые новости о появлении цифровых решений для доступа к различным системам с помощью смартфона начали появляться под конец 2012 года.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap