Президентский рейтинг: Зеленский увеличил отрыв

Петро Порошенко также не отстает

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Опубликован очередной президентский рейтинг. О очередном опросе украинцев спросили, за кого они был проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время.

Если бы президентские выборы состоялись в этом месяце, то в первом туре больше всего голосов получил бы действующий Владимир Зеленский. За него проголосовало бы 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. За последний месяц рейтинг действующего президента вырос на 4 процентных пункта, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса центра Разумкова.

На втором месте, по данным опроса, находится пятый президент Украины Петро Порошенко. За него готовы отдать свой голос 20% тех, кто придет на выборы и определился со своим голосом. Тройку замыкает Юрий Бойко, у него 17 процентов поддержки. На четвертой строчке Юлия Тимошенко с 10 процентами тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Стоит отметить, что Зеленский победил был Бойко, Порошенко и Разумкова, если бы те прошили во второй тур.

Ранее мы сообщали, что Зеленский может уволить Кабмин и спикера Парламента.