Спорт

Экс-тренер Усика и Ломаченко посоветовал им ехать на передовую: он озвучил причины

Сосновский прокомментировал запрет для украинских спортсменов стоять рядом с россиянами и их символикой на зимних Олимпийских играх

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Бывший тренер украинских известных боксеров Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновский прокомментировал запрет для украинских спортсменов стоять рядом с гражданами РФ, а также их символикой на зимних Олимпийских играх в Пекине. Свое мнение он высказал в комментарии для Meta-Ratings, передает УРА-Информ.

«Такое решение напрашивалось давно, ведь война продолжается не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории», — отметил Сосновский.

Помимо этого, Сосновский дал совет олимпийцам, которые представляют Украину, и в порыве эмоций фотографируются и братаются с представителями России.

«Тем, кто утверждает, что мы — один народ, что мы — братья и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу бы изменили свое мнение», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин предупредил президента Украины Владимира Зеленского якобы о «конце существования» украинского государства в случае попытки перейти к наступлению. 

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