Экономика

Пасечник нашел повод для гордости: у жителей ОРЛО выросли зарплаты

«Гендиректор ЮГМК» Евгений Юрченко заявил, что повышение заработной платы на предприятии идет с опережением графика

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Средняя зарплата сотрудников Алчевского металлургического комбината поднялась практически до 47 тыс. рублей (порядка 18 тысяч гривень). Об этом сообщил «глава «ЛНР» Леонид Пасечник, передает УРА-Информ.

«За практически 7 месяцев что мы имеем: полностью погашены задолженности по заработной плате. Насколько я знаю, в январе подняли заработную плату до средней в 47 тысяч рублей. То есть рабочие завода уже в десятых числах февраля получат новую заработную плату в новом исчислении», — гордиться Пасечник.

«Гендиректор ЮГМК» Евгений Юрченко в свою очередь заявил, что повышение оплаты труда на предприятии идет с опережением графика.

«В свое время мы планировали к 2025 году выйти по оплате труда на уровень Южного федерального округа, а сейчас мы можем сказать, что не прошло и восьми месяцев, и вот через семь месяцев мы объявляем, что вышли практически на этот уровень», — добавил он.

На предприятие, как подчеркнул Юрченко, возвращаются квалифицированные рабочие, которые ранее вынуждены были уволиться из-за низких заработных плат.

Ранее сообщалось, что бывший тренер украинских известных боксеров Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновский прокомментировал запрет для украинских спортсменов стоять рядом с гражданами РФ, а также их символикой на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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