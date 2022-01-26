Пушилин предупредил украинцев, к чему приведут заявления Зеленского

Так отреагировал Пушилин на слова обращенные Зеленским к руководству службы внешней разведки

Время чтения: 39 Секунд

«Глава ДНР» Денис Пушилин предупредил президента Украины Владимира Зеленского якобы о «конце существования» украинского государства в случае попытки перейти к наступлению. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пушилина.

Ранее Зеленский уточнил, что «Киев уже научился обороняться, а теперь настало время начать наступать». На его слова отреагировал Пушилин.

«Странно, что Зеленский анонсировал только наступление украинских шпионов, а не время, место и суть спецопераций. А если серьезно, то он активно занимается медийной деятельностью, привлекая к себе внимание эксцентричными заявлениями; игры украинского президента уже приводят к трагедиям не только в Донбассе, но и все активнее толкают к пропасти оставшуюся часть Украины», — считает Пушилин.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский, ранее в интервью The Washington Post допустил возможность захвата Харькова российской Федерацией, утверждает, что этого никогда не будет.