Общество

Снежана Егорова сделала скандальное заявление: «Я поддерживаю Путина»

Украинской телеведущей Снежаной Егоровой на своей странице в социальной сети «Фейсбук» было сделано скандальное заявление.

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Об этой информации сообщила «Страница Фейсбук Егоровой», передает Ura-inform.

Она сделала публичное признание о поддержке политики российского президента Владимира Путина.

Так же Егорова закрепила ссылку на пропагандистское шоу, в котором, якобы раскрывают «всемирные обманы Соединённых Штатов Америки». В данном шоу, самым положительным, конечно, представлен Путин. Ведущую, скорее всего, данное видео впечатлило и пришлось по душе.

«Я поддерживаю Владимира Путина!!! И пусть данная таблетка от безумия позволит очистить ваш мозг от темной стороны Сознания!!! Смотрите как акт экзорцизма!!! Если не хотите, чтоб в ад превратился ваш дом!!!» , — написала Егорова.

Украинцев очень возмутили данные высказывания Егоровой, и они сразу же начали критиковать её в комментариях. Некоторые отмечают, что если ей так нравится Путин, почему она живёт в Украине, пусть едет жить в Россию.

На своей странице в соцсети Егорова также активно поддаёт критике  украинских политиков и часто пишет о том, что выступает против Зеленского и ЕС.


Егорова заявила, что поддерживает Путина / скриншот - страница Егоровой в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, Чего хочет добиться Россия на переговорах с США: Украина — не главное.

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