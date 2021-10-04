Динамо — Шахтер: после матча тренеры обменялись резкими высказываниями

Де Дзерби и Луческу о матче

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Вчера, третьего октября, в центральном матче первого круга УПЛ встречались лидеры чемпионаты «Динамо» и «Шахтер». В матче чемпионата и вице-чемпиона зрители голов не увидели (0:0).

Однако и до, и вовремя и после матча было много эмоций. Тренеры команда Мирча Луческу Роберто Де Дзерби не стеснялись в своих высказываниях после встречи, пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

Тренер «Динамо» заявил после матча, что «Шахтер» продолжает играть по схеме 2004 года, когда именно он пришел в донецкий клуб. Подтверждении этому – приход бывшего помощника ЛУческу в клуб Карло Николини.

«Стиль игры этой команды был определен еще в 2004 году президентом клуба Ринатом Ахметовым, тогда же и я пришел. И он сохраняется до сих пор. Любой тренер может этот стиль в каких-то деталях только улучшить или ухудшить», — сказал тренер.

Итальянский специалист Горняков в свою очередь заявил, что сегодня на поле видел только одну команду – свою.

«Только одна команда хотела играть. Особенно команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как моя команда сыграла. Я просто видел матч, где только «Шахтер» играл. Не знаю, что остальные видели сегодня», — сказал Де Дзерби.

Ранее мы сообщали, что тренер Динамо отреагировал на унизительное поражение в Германии.