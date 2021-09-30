Тренер Динамо отреагировал на унизительное поражение в Германии

Мирча Луческу о матче с «Баварией»

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Киевское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов гостях с разгромным счетом уступило «Баварии». Чемпион Украины пропустил пять безответных голов от чемпиона Германии.

После поединка главный тренер киевлян Мирча Луческу поделился своими впечатлениями от матча. Он назвал «Баварию» главным фаворитом на победу в турнире, а также отметил, что с таким соперником нельзя играть на атаку, пишет УРА-Информ.

«С пяти 4 или 3 гола были сделаны на наших ошибках когда мы отпускали мяч при выходе из обороны. На наших ошибках они проводили контратаки. До первого гола мы играли хорошо, сдерживали натиск соперника, моментов практически не было, кроме ударов издалека. Но пенальти и пропущенный гол сразу поменяли ситуацию на поле», — заявил Луческу.

Также главный тренер киевлян отметил, что «Динамо» имело несколько возможностей забить гол, но не использовало их.

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