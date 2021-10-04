Общество

Новое лекарство от коронавируса – многообещающие результаты

Лекарство разработали компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics

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Ведущий эпидемиолог США доктор Антпни Фаучи сказал CNN, что новый препарат от коронавируса, разработанный Merck и Ridgeback Biotherapeutics, работает и вдвое снижает риск госпитализации и смерти.

Эксперты в области общественного здравоохранения надеются открыть новый фронт в борьбе Америки с COVID-19 с изобретением нового лекарства, пишет УРА-Информ.

— Очень впечатляет. Мы ждем внедрения и оценки воздействия препарата на инфицированных людях, — сказал советник Белого дома. Он пояснил, что молнупиравир можно принимать внутрь в форме таблеток.

«Люди, которые принимают этот препарат на ранней стадии развития инфекции, с меньшей вероятностью будут госпитализированы или умрут», — сказал Фаучи. Он отметил, что в исследованиях, проведенных на группе людей, получавших плацебо, было зарегистрировано восемь смертей. При этом летальных исходов у пациентов после приема молнупиравира не зафиксировано.

В то же время ведущий американский эпидемиолог предупредил американцев, которые не хотели делать прививку от Covid, чтобы они не ожидали, что новый препарат позволит избежать вакцины.

Ранее мы сообщали, что Украина уже в топ-10 по количеству смертей за сутки от коронавируса.

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