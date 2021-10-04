Общество

В ОРДО нашли виновных в высоких ценах на картошку: это Украина

Местные паблики пишут, что во всем виновен Киев

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В последнее время главной обсуждаемой темой в ОРДО является цена на картошку. Местных жителей очень волнует этот вопрос.

Цена на этот овощ бьет все рекорды, поэтому так называемые местные «власти» ищут крайнего за то, почему в ОРДО такие цены. По мнению пабликов, поддерживающих «власть» на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области, виновной в такой цена на картошку в ОРДО является Украина, которая дала команду «фас» для освещения этой темы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так один из пабликов пишут, что якобы цены в 120 российских рублей за килограмм картошки не существует.

Другие пишут, что задание Киева — «дорогая картошка — геноцид народа». По уверению автора канала, цена картофеля в Макеевке колеблется от 40 до 65 рублей, а в Донецке дороже на 5 рублей за килограмм.

В тоже время местные жители в социальных сетях пишут о совсем другой ситуации.

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