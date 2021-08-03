Бех-Романчук не сумела поддержать почин мужа: она не взяла медаль на ОИ-2020

Из шести прыжков украинка сумела только один раз прыгнуть без заступа

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Сегодня, третьего августа, надежды Украины с медалями на Олимпиаде в Токио были связаны в первую очередь с легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук. Она выступала в прыжках в длину.

Марина хотела поддержать почин своего мужа Михаила Романчука, который на Олимпиаде в Токио выиграл сразу две награды. На дистанции 800 метров вольным стилем он завоевал бронзовую награду, а на дистанции 1500 стал серебряным призером, пишет УРА-Информ.

Из шести прыжков украинка сумела только один раз прыгнуть без заступа. Она показала результат 6,88 м. В итоге украинка оказалась пятой в протоколе.

Золото завоевала Малайка Михамбо с результатом – 7.00. Второй стала Бритни Риз — 6,97, Есе Бруме с бронзой — 6,97.

«Я сегодня разочарована своими прыжками. Имеем, что имеем. Поддержка, конечно, чувствовалась. Все меня поддерживали, очень много сообщений я получила перед своими прыжками», — заявила спортсменка в эфире телеканала UA:Перший.

Ранее мы сообщали, что украинец Темиров проиграл в схватке за бронзу Олимпиады.