Украинец Темиров проиграл в схватке за бронзу Олимпиады

Украинец уступил представителю Китая

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Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров не сумел завоевать медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 60 килограмм.

Сегодня, второго августа, в схватке за бронзовую награду, украинец противостоял представителю Китая Валихану Сайлике. Схватка началась с разведки соперников, но украинец весьма быстр сумел заработать один был, пишет УРА-Информ.

Во втором периоде китайцу удалось отыграть очку с сравнять счет, однако именно его действие было последним и уже украинцу пришлось атаковать, ведь при счете 1:1 именно Сайлик выиграл бы бронзу. Украинец был близок к приему, который позволил бы завоевать два бала, но в последний момент китаец выкрутился и не позволил Темирову завершить прием.

Таким образом украинец проиграл схватку за бронзовую награду, которая в итоге досталась представителю Китая.

Напомним, что Украинка Черкасова уступила американке в полуфинале ОИ-2020 и теперь поборется за бронзу. Ее схватка запланирована на завтра, третьего августа.