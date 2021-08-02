Проблемы с памятью после COVID-19: последние исследования

Норвежские ученые провели исследование

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Ученые из Осло проверили состояние памяти почти 10000 человек после заражения COVID-19. Оказывается, проблемы с памятью могут сохраняться в течение нескольких месяцев после болезни

Опросы проводились среди почти 10 тысяч. добровольцы указали, что нарушение памяти может сохраняться в течение 8 месяцев после перенесения относительно легкой формы COVID-19. Это сопровождается общим ухудшением самочувствия, пишет УРА-Информ.

COVID-19 поражает не только дыхательную систему. Как уже известно, в результате этого заболевания могут пострадать в том числе также нервная система и ее симптомы могут быть частью длительных недугов — так называемых PASC (характерные последствия SARS-CoV-2).

В анализе также учитывались различные дополнительные факторы, такие как демографические данные, другие заболевания и качество жизни, связанное со здоровьем.

72 человека из 651 (11%), заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили о проблемах с памятью.

Среди людей, перенесших инфекцию, риск ухудшения памяти был в 4,66 раза выше, чем в группе случайно выбранных людей.

Более того, 267 из 649 (41%) человек сообщили об ухудшении здоровья после перенесенного заболевания.

У 12 процентов также были проблемы с концентрацией внимания.

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