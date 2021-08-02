Спорт

Украинка Черкасова уступила американке в полуфинале ОИ-2020 и теперь поборется за бронзу

Менсе-Сток была лучше украинки

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Украинка Алла Черкасова не сумела пробиться в финал Олимпийских игр в женской борьбе. Она проиграла в тяжелейшей схватке фаворитке соревнований.

В категории до 68 кг украинке противостояла представительница США и действующая чемпионка мира Тамира Менсе-Сток. Американка повела в счете 2:0 после своего приема, но украинка пошла в атаку с вырвалась вперед 4:2, но в тот же момент контратаковала Менсе-Сток и сразу же сравняла счет, пишет УРА-Информ.

Дальше американка пошла вперед и получила комфортное преимущество – 8:4, Черкасова попыталась ответить своим приемом, но не сумела. В итоге американка выиграла схватку со счетом 10:4 и вышла в финал. В тоже время завтра, третьего августа, украинка поборется за бронзу на Олимпийских играх в Токио.

Первых двух соперниц — полячку Агнешку Вещек (бронзовый призер Пекина-2008) и немку Анну заработать хотя бы очко.

Ранее мы сообщали, что украинец Хаммо проиграл в схватке за бронзу россиянину на Олимпиаде в Токио.

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