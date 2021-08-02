Telegram получил большое обновление

Новое обновление позволяет одновременно присоединяться к групповому общению до 1000 человек

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Бесплатная служба обмена мгновенными сообщениями Telegram эффективно борется за пользователей. Недавно компания представила важное обновление.

Telegram — одно из приложений, которое выиграло от ошибочных решений Facebook. Его создатели хорошо осведомлены о ситуации и используют момент популярности для выпуска ряда важных исправлений. На этот раз приложение получило большое и относительно важное обновление, улучшившее программу во многих областях, пишет УРА-Информ.

Прежде всего, новое обновление Telegram позволяет одновременно присоединяться к групповому общению до 1000 человек. Интересно, что компания уже заявляет, что это только начало расширения системы связи. Согласно официальной записи, цель владельцев платформы — сделать так, чтобы «все люди на Земле могли присоединиться к одной групповой беседе».

Однако до того, как это произойдет, в новом обновлении также внесены изменения в сами параметры видеоконференцсвязи. Это возможность управлять скоростью воспроизведения, делиться ссылками на определенные временные метки и воспроизводить звук с устройства, используемого для записи видео. Программа также позволит вам увеличить максимальное разрешение ваших видеосообщений.

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