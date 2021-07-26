Северный поток 2 — две стратегии Зеленского и Ко

Выбрали мягкий и жесткий варианты

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Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение приняли решение, что делать с ситуацией с Северный потоком 2. Недавно США и Германия подписали соглашение оп поводу газопровода, в котором американцы фактически отказались от последующих санкций.

Источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента приняли решение продолжить информационную кампанию против Северного потока-2, разделив трек на две составляющие, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Первый формат более мягкий — Зеленский и Офис Президента/МИД конструктивно критикуют договор США и Германии относительно ввода Северного потока-2, без резких заявлений и скандальных кейсов, чтобы не поссориться с администрацией американского президента Джо Байдена.

«Второй жёсткий формат: будут реализовывать лоббисты и клиентела Офиса Президента, их задача поднять волну недовольства в США, включив/поддержав Республиканцев к атаке на администрацию Байдена. Технологи Банковой получили бюджет на платные публикации в центральных СМИ США и лоббизм в Конгрессе среди демократов/республиканцев», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в ОП дали команду искать компромат на сына Байдена.