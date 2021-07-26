Лучше вернуть, как было — жители Донецка жалуются на ситуацию в городе

В городе изменили работу светофоров

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Жители Донецка, который временно неподконтролен украинскому правительству жалуются на действия местных «чиновников». Местные жители в социальных сетях отмечают хаотичную работу светофоров в городе.

Они пишут о том, что раньше все было хорошо, но в последнее время ситуация изменилась и напоминает хаос, пишет УРА-Информ.

«Раньше был так называемый „зеленый коридор“ и если двигаться со скоростью не более 60 км/ч, то всегда успеваешь проехать как раз на зеленый свет», — пишет один из местных жителей.

Местные жители пишут, что теперь ситуация изменилась в худшую сторону. Особенно на Университетской, и Артема невозможно передвигаться.

Жители Донецка заявляют, что такая ситуация возникла с начала июля.

«Ездить очень неудобно. Лучше вернуть, как было», — возмущается дончанин.

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