Спорт

Одна из главных надежд Украины на золото в Токио уступила в первой схватке на ОИ-2020

Ольга Харлан уступила в 1/16 финала

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Третий день Олимпийских игр в Токио стартовал очень неудачно для Украины. Одна из главных надежд странны на золото ОИ-2020 неожиданно проиграла уже на старте соревнований.

Так сегодня в борьбу вступила украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Первый номер рейтинга и главный фаворит всего турнира в своей первой схватке в 1/16 финала противостояла представительнице Китая Хенгуй Ян и сенсационно уступила 12:25, пишет УРА-Информ.

До этой схватки украинка дважды побеждала соперницу, которая не имеет наград на международных турнирах.

Начало боя полностью остался за Ольгой — она повела со счетом 6: 2. Однако затем пропустила шесть уколов подряд — 6:8, а потом еще несколько — 7:10. Она собралась и вышла вперед 11-10, но последний рывок оказался за представительницей Китая – 12:15.

Отметим, что это четвертые ОИ-2020 для Харлан. На предыдущих трех Олимпиадах она всегда брала медаль.

Ранее мы сообщали, что первые украинские спортсмены стартовали на ОИ-2020.

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