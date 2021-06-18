«До сих пор внутри страдаю»: Шевчук раскаялся в своей выходке

В конце мая Шевчук находился за рулем транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения

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Бывший игрок украинской сборной по футболу, а также донецкого Шахтера Вячеслав Шевчук рассказал, как переживает из-за ситуации с его задержанием сотрудниками правоохранительных органов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой заявление футболиста.

Стоит напомнить, что в конце мая Шевчук находился за рулем транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения.

«Я очень переживаю, я похудел на 4 кг. До сих внутри страдаю. Хочу извиниться перед всеми болельщиками за этот поступок. Это очень большой урок для меня. Этот день был для меня как трагедия. Хочу сказать, чтобы это никто никогда не повторял», — приводит слова Шевчука BF.

«Я всегда очень жестко осуждаю все это. Я себя очень сильно наказываю. Из-за этого я ушел из каналов «Футбол», потому что не имел никакого морального права работать дальше. Показал всему обществу, что каждый человек, который нарушает закон – должен быть наказан. Я наказал себя сам. Сейчас будет суд и штраф», — отметил спортсмен.

Шевчук принес извинения за свой поступок.

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