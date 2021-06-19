Португалия — Германия: превью и онлайн трансляция

Матч начнется 19 июня в 19:00

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В субботу нас ждет одно из самых интригующих противостояний группового этапа ЕВРО-2020. На «Альянц Арене» в Мюнхене зрители увидят матч Германия — Португалия. После 1-го раунда защитники титула находятся в лучшем положении, а «Орлы» начнут матч с нулем в графе очки, так что с первых минут нас ожидает весь всплеск эмоций.

Форма команд

Свою борьбу на ЧЕ-2020 сборная Португалии начала со встречи с Венгрией. Надо признать, что поединок на «Пушкаш Арене» держал болельщиков в напряжении с первого свистка судьи. Правда, после завершения времени игры настроение было лучше у подопечных Фернандо Сантоса, которые в самом конце показали свой класс и несколько раз сломаил оборонительные ряды соперников (3:0). Слова признательности также заслуживают Криштиану Роналду. Перед стартом Евро-2020 вингер забил столько же мячей, сколько Мишель Платини в официальной классификации мячей чемпионата Старого Континента. С двумя голами 36-летний футболист вышел вперед и, вероятно, еще не сказал последнее слово.

У Фернандо Сантоса хорошее взаимопонимание со своими игроками, о чем свидетельствуют недавние результаты португальцев. В команде отличная атмосфера, а три очка в невероятно ровной группе ставит Португалию в гораздо более выгодное положение, чем их последующие соперники.

Между тем у Германии по-прежнему есть свои проблемы, а плохая игра в матче с Францией (0:1) означает, что теперь Лев и компания оказались в плохой ситуации. В группе F никто не собирается отпускать, а ожидания каждой команды очень высоки. Немцы прекрасно понимают, что они не могут проиграть битву с действующими чемпионами Европы, ведь очередное поражение может выкинуть их из турнира, что было бы полной катастрофой в конце работы 61-летнего тренера с командой.

Йоахим Лев пообещал болельщикам и футболистам, что команда покажет себя на Евро, и главная цель — занять место, которое выведет их из группы, потому что последние выступления немцев на больших турнирах были весьма разочаровывающими.

История противостояний

Надо признать, что баланс очных поединков однозначно говорит в пользу немцев. У хозяев остались хорошие воспоминания о столкновениях с Португалией на больших турнирах. Немцы не проигрывали португальцам уже 25 лет, при этом обе команды имели удовольствие встретиться на Евро-2012, когда Германия одержала скромную победу в группе (1:0), также португальцы проиграли на ЧМ в Бразилия (0:4).

Кадровая ситуация

Похоже, Фернандо Сантос после победы в дуэли с Венгрией особо не изменит состав. Только в полузащите можно будет наблюдать незначительные изменения, поскольку эксперты отмечают, что с первых минут мы увидим Рубена Невеса, Жоао Моутинью и Ренато Санчеса в центре поля.

Напротив, Германия в матче против Франции упустила свои моменты в атаке, поэтому мы увидим несколько изменений впереди. Под сомнением выход на поле Сержа Гнабри, который не тренировался с командой в четверг, тем более Маттиас Гинтер не поможет своим товарищам по команде, так как покинул поле в 1-м туре из-за травмы. Безусловно, хорошей новостью является возвращение Леона Горецки, поэтому рядом с Гюндоганом именно полузащитник «Баварии» должен выти на поле.

Предварительные стартовые составы

Португалия: Патрисио — Геррейро, Диаш, Пепе, Семеду, Перейра, Санчеш, Жота, Фернандес, Силва, Роналду

Германия: Нойер — Джан, Хуммельс, Рюдигер, Гозенс, Кросс, Горецка, Киммих, Сане, Вернер, Мюллер.

Мнение букмекеров

Победа Португалии – 3.32

Ничья – 3.46

Победа Германии – 2.43

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV и Rojadirecta.