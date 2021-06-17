Англия — Шотландия: превью, мнение букмекеров, онлайн трансляция

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Битва за Великобританию, то есть противостояние между англичанами и шотландцами, станет главным хитом вечера пятницы на Евро-2020. Команде Стива Кларка придется показать все свое мастерства и сыграть на класс лучше, чем против чехов. В свою очередь для Англии – это еще одна возможность подтвердить статус одного из фаворитов всего турнира.

Форма команд

Шотландцы вернулись на большой праздник после 23-летнего перерыва и тут же столкнулись со своим вечным соперником — сборной Англии. Ранее на инаугурации в Хэмпден-парке команда Стива Кларка уступила чехам, проиграв сопернику 0:2. Патрик Шик отличился дважды. У шотландцев были свои шансы и моменты, но им не хватило удачи и точности. Поединок против Чехии показал, что Шотландия не будет простой командой для предоставления очков, но матч против Англии – это еще большее испытание, чем игра против чехов.

Если Tartan Army продемонстрирует подобный стиль игры в защите, как в матче-открытии, то на «Уэмбли» в Лондоне, англичане забьют как минимум четыре гола в их ворота. Команда Гарета Саутгейта выглядит как эффективная машина, которая только разогревается перед решающей фазой Евро-2020. Англичане победили хорватов, которые также считаются одними из фаворитов турнира, хотя может и не насколько явными, как британцы, несколько дней назад, и это была заслуженная победа. Букмекеры делают ставку на то, что англичане наберут полный комплект очков на групповом этапе. В свою очередь в случае поражения шотландцы будут близки к тому, чтобы покинуть турнир уже после группового этапа.

Англичане должны сыграть в этом матче в оптимальном составе. Лучший бомбардир сборной Харри Кейн будет бороться за то, чтобы забить первый гол на Евро-2020. В стартовом матче турнира отличился только Рахим Стерлинг.

История противостояний

История личных противостояний команд говорит на пользу Англии. В десяти предыдущих матчах они выиграли шесть раз. Шотландия выиграла дважды, последний раз в 1999 году. Эти команды соревновались друг с другом в отборочном цикле Евро-2018. В июне 2017 года шотландцы были на грани сенсации. После двух мячей Ли Гриффитса они вели 2:1. Англичан в дополнительное время спас Харри Кейн.

Кадровая ситуация

По мнению журналистов, тренер Гарет Саутгейт вряд ли изменит стартовый состав. В первом матче все его подопечные сыграли хорошо. Из-за травмы Дин Хендерсон выбыл к концу турнира. Джейдон Санчо и Бен Чилвелл надеются, что на этот раз они хотя попадут на скамейку запасных.

От Стиви Кларка следует ожидать перемен. Защитник «Арсенала» Киран Тирни, который недавно получил травму и пропустил дебют с Чехии, может вернуться в стартовый состав. Че Адамс наверняка сыграет с первых минут, его отсутствие в команде на первый матч стало большим сюрпризом. Стивена О’Доннелла, скорее всего, заменит полузащитник «Селтика» Джеймс Форрест.

Предварительные стартовые составы

Англия: Пикфорд — Шоу, Минс, Стоунз, Триппье — Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден – Кейн.

Шотландия: Маршалл — Тирни, Хэнли, Хендри — Форрест, Макгинн, Мактоминей, Армстронг, Робертсон — Адам, Дайкс.

Арбитры

Главный арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания),

Лайнсмены — Пау Себриан и Роберто дель Паломар (оба – Испания),

Резервный арбитр – Джюнейт Чакыр (Турция).

Видеопомощик (VAR) Алехандро Эрнандес (Испания), его ассистенты – Хосе Санчес (Испания), Филиппо Мели и Паоло Валери (оба – Италия).

Мнение букмекеров

Победа Англии – 1.31

Ничья – 6.00

Победа Шотландии – 14.00

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна